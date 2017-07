Seit über zwanzig Jahren sind der Großunternehmer Bernhard und die umweltbewusste Gärtnereibesitzerin Claire geschiedene Leute - und zwar in jeder Hinsicht: Das einstige Ehepaar geht sich konsequent aus dem Weg. Die beiden wissen, dass sonst schon nach wenigen Minuten die Fetzen fliegen. Nun aber müssen sie sich wohl oder übel zusammenraufen, denn ihre gemeinsame Tochter Sophie will heiraten. Bernhard möchte die Gelegenheit nutzen, um seine Exgattin für einen wichtigen Geschäftsabschluss seiner angeschlagenen Firma einzuspannen. So leicht aber lässt Claire sich nicht um den Finger wickeln. Sophie wird derweil vor eine Herausforderung ganz anderer Art gestellt: Überraschend taucht nach vielen Jahren ihre einstige große Liebe Hans auf und verdreht ihr gewaltig den Kopf. Senta Berger, Friedrich von Thun, Lisa Martinek und Fritz Karl gehören zum hochkarätigen Ensemble der besinnlichen Familienkomödie.