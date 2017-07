Aylin will Anwältin werden. Um ihr Studium zu finanzieren, arbeitet sie als Escort-Mädchen. Weil sie sich gegen einen zudringlichen Geschäftsmann wehren musste, droht nun Gefängnis. Von der Polizei kommt ein Angebot, auf das sie sich in ihrer Not einlässt: Als Lockvogel kann Aylin ihre Strafe abwenden. Drogenfahnder setzen sie auf einen Schmuggler an - ohne gesagt zu haben, wie gefährlich das ist.