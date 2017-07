Der alte Fürst verspricht demjenigen seiner Söhne das Reich, der ihm den feinsten Teppich des Landes bringt. Er bläst drei Federn in die Luft, denen sie folgen sollen. Der jüngste Bruder Gustav geht in den Wald und trifft auf eine Kröte, die ihm einen prächtigen Teppich gibt. Seine Brüder, die in ihrem Hochmut nur billige Tücher herbeigebracht haben, müssen ihre Niederlage eingestehen.