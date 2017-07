"Die ProSieben Gameshow Konferenz" unterhält mit einer abwechslungsreichen Auswahl der besten Spiele, größten Highlights und spannendsten Entscheidungen aus acht unterschiedlichen Wettbewerben, in acht verschiedenen Shows, an acht verschiedenen Orten. Elmar Paulke serviert eine abendfüllende Sendung für die ganze Familie. Die Konferenz springt u.a. vom Geschicklichkeitstest im Pacour, zum Feuerlöscherrennen und weiter zum Geschicklichkeitstest am Klavier. Jedes Mal wenn an einer der acht Stationen etwas spannendes passiert, meldet sich der Kommentator vor Ort zu Wort.