Arthur and the Minimoys Heute | Super RTL | 20:15 - 22:05 Uhr | Animationsfilm HumorActionSpannungGefühlEffekte Infos

Mehr Termine Inhalt Arthur wächst bei der Großmutter auf. Ein Spekulant hat es auf deren Haus abgesehen. Nur die Rubine, die der Großvater vor seinem Tod vergrub, können ihr helfen. Um den Schatz zu finden, muss Arthur in das Reich der Minimoys gelangen - direkt unterm Garten. Laufzeit: 110 Minuten Genre: Animationsfilm, F, USA 2006 Regie: Luc Besson FSK: 6 Schauspieler: Arthur Freddie Highmore Arthurs Großmutter Mia Farrow Arthurs Mutter Penny Balfour Arthurs Vater Doug Rand Davido Adam LeFevre Polizist Saul Jephcott