In Fribourg in der französischen Schweiz wurde 2009 das Musée des Chemins de Fer du Kaeserberg eröffnet. Gebaut hat es Marc Antiglio, einstiger Schweizer Meister in der Motorsportkategorie Grand Tourisme und begeisterter Modellbahner. Im eigenen Haus präsentiert sich auf 600 Quadratmetern eine Modellbahnanlage vom Feinsten, eine "ideale" Schweiz mit zwei Kilometer Gleisen in Normal- und Meterspur.