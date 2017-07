Let Me In Heute | 3sat | 22:35 - 00:25 Uhr | Horrorfilm HumorActionSpannungGefühlEffekte Infos

Der 12-jährige Außenseiter Owen (Kodi Smit-McPhee) freundet sich mit der gleichaltrigen Abby (Chloë Grace Moretz) an, die gemeinsam mit einem älteren Mann in der Nachbarschaft gezogen ist. Warum Owen sie nur bei Dunkelheit trifft, ahnt er nicht: Abby ist ein Vampir! Laufzeit: 110 Minuten Genre: Horrorfilm, USA, GB 2010 Regie: Matt Reeves FSK: 12 Schauspieler: Owen Kodi Smit-McPhee Abby Chloe Moretz Der Vater Richard Jenkins Polizist Elias Koteas Owens Mutter Cara Buono Virginia Sasha Barrese