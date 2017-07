Vera Russwurm spricht mit Menschen, die ein Problem bewältigt haben. Die Gäste erzählen, wie sie es geschafft haben, die Herausforderung ihres Lebens zu meistern. In der ersten Sendung redet ein Ehepaar über beidseitiges Fremdgehen, Dreiecksbeziehungen und Versöhnungen. Eine Abteilungsleiterin wurde krank durch ihren Job, weil sie immer öfter Kündigungen aussprechen musste. Sie berichtet über ihren Neustart. Außerdem sind zwei Mütter zu Gast, deren Kinder verstorben sind. Wie die beiden gelernt haben, den Tod ihrer Kinder zu verarbeiten, erzählen sie bei "Vera". Redaktionshinweis: 3sat zeigt neun weitere Folgen der Talksendung "Vera. Das kommt in den besten Familien vor" an den kommenden Freitagen um 11.30 Uhr.