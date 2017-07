Die Ostsee wird auch gern als "Badewanne der Nation" bezeichnet. Sie ist das beliebteste inländische Urlaubsziel der Deutschen, die Gästezahlen steigen. Kurze Anreise, wunderschöne Natur, ein Paradies für Urlauber, könnte man meinen. Doch wie geht die Region mit den vielen Touristen um? Welche Konzepte gibt es? In welche Richtung entwickelt sich die Ostseeküste? Haben die Politiker die richtigen Ideen? In den Orten entlang der Küste entsteht viel Neues, darunter aber auch Beton-Bettenburgen wie in den 1970er-Jahren und Ferienhaussiedlungen in Landschaftsschutzgebieten. Freie Flächen sind rar und begehrtes Bauland. Die Politiker fördern Hotelbauten, doch an der Subventionspolitik gibt es immer mehr Kritik.