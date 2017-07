Alamo Heute | ARTE | 13:40 - 16:45 Uhr | Western HumorActionSpannungGefühlErotik Infos

1836: Texas hat seine Unabhängigkeit von Mexiko erklärt und die Republik ausgerufen. Die texanische Bevölkerung erhebt sich gegen den Diktator Santa Anna. Mit noch nicht einmal zweihundert Männern sollen die Colonels Travis und Bowie in einer alten Missionsstation die anrückende mexikanische Streitmacht so lange aufhalten, bis es General Sam Houston gelungen ist, ein eigenes Heer aufzustellen. Original-Titel: The Alamo Laufzeit: 185 Minuten Genre: Western, USA 1960 FSK: 12 Schauspieler: Colonel David Crockett John Wayne Colonel James Bowie Richard Widmark Colonel William Travis Laurence Harvey General Sam Houston Richard Boone Smitty Frankie Avalon Captain James Butler Bonham Patrick Wayne