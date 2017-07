Die Geschichte der Menschheit - Neue Welten und alte Kulturen Heute | ZDF info | 13:00 - 13:45 Uhr | Dokureihe Infos

Youtube

Mehr Termine Inhalt Das Zeitalter der Seefahrer führt zur Entdeckung der neuen Welt Amerikas. Zugleich beginnt auch ein Kampf um Land und Ressourcen, im Norden wie im Süden. "Die Geschichte der Menschheit" erzählt in zwölf Folgen den Aufstieg der Zivilisation - von den Anfängen in Mesopotamien über die Entdeckung Amerikas bis hin zum Zweiten Weltkrieg. Von Stonehenge bis zu den Pyramiden - und noch viel mehr - reicht das Themenspektrum. Original-Titel: Mankind - The Story of All of Us Laufzeit: 45 Minuten Genre: Dokureihe, USA 2012 Folge: 7 Weitere Empfehlungen Amazon.de Widgets