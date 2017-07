Die SOKO-Ermittler Carl Ribarski und Helmuth Nowak finden auf einem auf der Donau gestrandeten Boot Blut. Der Besitzer der Yacht, Joachim Krusmark, ist nicht aufzufinden. Auch die Familie will nichts zum Verbleib des Bankiers sagen. Doch dann geben sie zu, dass Krusmark entführt wurde. Können die Ermittler den Mann rechtzeitig ausfindig machen? Seine Ehefrau Helena, Tochter Johanna und Amon Heller, ein enger Freund des Hauses, warten in der Villa auf die Lösegeldforderung der Täter. Sie haben gedroht, Krusmark zu töten, wenn die Polizei eingeschaltet wird. Revierinspektorin Penny Lanz überprüft die Überwachungsvideos des Yachthafens: Der Film zeigt zuerst eine attraktive Blondine, die zu Krusmark ins Boot steigt und es später verlässt. Dann folgen drei vermummte Gestalten, die die Yacht entern und abschleppen. Wie ernst es den Entführern ist, wird den Ermittlern bewusst, als sie ein Päckchen zugeschickt bekommen. Das Team der SOKO Wien muss schnell handeln, denn Joachim Krusmark schwebt in Lebensgefahr.