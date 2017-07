Geplante Themen: Dokfilm über eine Reise um die Welt - Überraschungserfolg des Sommers / Türkei - Ein Jahr nach dem Putsch: Die vergessenen Gefangenen / Die Künstlerin Katharina Sieverding - Die Frau, die Kunstgeschichte schrieb / Weltraumabenteuer "Valerian" - Verfilmung einer Comic-Legende / Im Gespräch: Punklegende Schorsch Kamerun zu den Krawallen in Hamburg / Auf der aspekte-Bühne: Mando Diao mit "All The Things" - Mutter aller Raum-Abenteuer - "Valerian", Verfilmung eines Comic-Klassikers