Frankreich, im 17. Jahrhundert: Angélique, rebellische Tochter einer verarmten Adelsfamilie, ist außer sich - per Vertrag soll sie den reichen, älteren Grafen Joffrey de Peyrac heiraten. Zähneknirschend fügt sie sich aber diesem "Verkauf", ohne zu ahnen, dass Joffrey ihre große Liebe wird. Doch die Romantik der Ehejahre endet jäh, als beide Opfer einer Intrige am Hof des Königs Ludwig XIV. werden. Joffrey wird der Hexerei beschuldigt und verurteilt. Angélique, die alles unternimmt, um den geliebten Mann zu retten, gerät selber in höchste Gefahr. Packende Neuverfilmung der "Angélique"-Bestseller mit einer emanzipierten Heldin, die mutig gegen Ungerechtigkeit und für ihre Liebe kämpft.