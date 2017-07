Hubert und Staller Heute | Bayern | 21:00 - 21:45 Uhr | Krimiserie Infos

Youtube

Mehr Termine Inhalt Bauer Pauli beobachtet einen Reiter, der mit einem Pferd über seine Futterwiesen galoppiert, und alarmiert die Polizei. Kurz darauf sind Hubert und Staller vor Ort. Die beiden wollen dem Gestüt von Claudia Hagen einen Besuch abstatten, um sie darauf hinzuweisen, Ausritte über die Felder zu unterlassen doch die liegt leblos in einer Stallbox. Damit nicht genug der bösen Überraschungen: Von dem bekannten Dressurpferd Poldi fehlt jede Spur. Pathologin Anja Licht kann bald einen Unfall ausschließen. Die tödliche Verletzung stammt nicht von Huftritten, sondern von einem Schlag auf den Hinterkopf. Hubert und Staller erfahren bei ihren Ermittlungen, dass das Verhältnis zwischen der Verstorbenen und ihrer Lebensgefährtin nicht ganz so gut war, wie sie es zunächst darstellt... Untertitel: Totgeritten Laufzeit: 45 Minuten Genre: Krimiserie, A, D 2013 Regie: Jan Markus Linhof Folge: 7 FSK: 6 Schauspieler: Franz Hubert Christian Tramitz Johannes Staller Helmfried von Lüttichau Reimund Girwidz Michael Brandner Dr. Anja Licht Karin Thaler Sabrina Rattlinger Carin C. Tietze Yazid Hannes Ringlstetter Weitere Empfehlungen Amazon.de Widgets