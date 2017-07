Dr. Rhodes und Dr. Choi sind sich nicht einig, was die Behandlung eines Patienten mit einer schweren Herzinsuffizienz angeht. Der Prozess gegen Dr. Halstead im Falle einer gesetzeswidrigen Wiederbelebung steht unmittelbar bevor. Währenddessen kämpfen Sarah Reese und Dr. Zanetti um das Leben eines Patienten, der sich mit fleischfressenden Bakterien infiziert hat. Dr. Manning behandelt ein junges Mädchen mit einer hochansteckenden Krankheit. Sie und Dr. Halstead tun alles in ihrer Macht stehende, um einen größeren Ausbruch zu verhindern und nähern sich durch ihre gemeinsame Arbeit wieder an.