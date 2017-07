Als Justins Freundin Voight erneut um Geld bittet, scheint zunächst alles normal. Doch als Voight im Keller vor seinem Safe steht, wird er plötzlich von zwei Männern attackiert. Als er nicht auf dem Revier auftaucht, machen Erin und Halstead sich Sorgen. Im Keller des Hauses finden sie ein Loch in der Wand und Blut - von Voight und Olive fehlt jede Spur. Glücklicherweise hatte er Kameras an beiden Hauseingängen installiert. Dadurch kann das Team einen der Komplizen schnell identifizieren. Doch es stellt sich noch immer die Frage, ob Olive Opfer oder Komplizin ist. Als Voight aus seiner Bewusstlosigkeit erwacht, ist er an eine Heizung gekettet und wird von einem der Männer gefoltert. Als er den Code des Safes dennoch nicht herausgibt, nutzen die Männer Olive als Druckmittel. Bevor es zur Katastrophe kommt, kann das Team das Versteck orten und die beiden befreien. Die Entführer können allerdings fliehen. Olive gesteht, dass sie den beiden Kriminellen tatsächlich geholfen hat - notgedrungen. Die Verbrecher hatten gedroht, ihr ungeborenes Kind zu töten, wenn sie ihnen keinen Zugang zum Haus des Detectives verschafft. Jetzt geht es für Voight nicht mehr nur um das gestohlene Geld, er will Rache...