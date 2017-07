Explosionsgefahr - Eine Stadt am Abgrund Heute | TELE 5 | 20:15 - 22:10 Uhr | Actionfilm HumorActionSpannungGefühlErotik Infos

Scheinbar grundlos brennt es immer wieder im eigentlich beschaulichen Millwood. Feuerwehrboss Patterson vermutet einen Feuerteufel in der Stadt, aber Ex-NASA-Technologe Scott Daniels stellt eine ganz andere These auf. Er glaubt, dass sich durch die Ölförderung Kammern mit Methangas gefühlt haben und den Ort bedrohen. Original-Titel: Silent Killer Laufzeit: 115 Minuten Genre: Actionfilm, USA 2004 Regie: Kelly Sandefur Schauspieler: Scott Daniels Joe Lando Laurie Daniels Gabrielle Carteris Talbot Michael Gross Patterson Michael Gregory Kenny Carlos Alazraqui Allison Saunders Susan Walters