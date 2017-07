Navy CIS: New Orleans Heute | Kabel eins | 20:15 - 21:10 Uhr | Krimiserie Infos

Mehr Termine Inhalt Die Agenten werden mit einem tödlichen Zwischenfall betraut, der sich auf einer Flugvorstellung ereignet hat: Eine junge Jetpilotin schien den Absturz absichtlich herbeigeführt zu haben, um ihrem Leben ein Ende zu setzen. Nach und nach kommen jedoch immer mehr Zweifel an der Selbstmordtheorie auf... Untertitel: Der Sonne so nah Laufzeit: 55 Minuten Genre: Krimiserie, USA 2015 Regie: Brian Kirk, Edward Ornelas Folge: 3 FSK: 12 Schauspieler: Dwayne Pride Scott Bakula Christopher LaSalle Lucas Black Meredith Brody Zoe McLellan Sebastian Lund Rob Kerkovich Dr. Loretta Wade CCH Pounder Patton Plame Daryl Mitchell