Die Eifel ist eine wahre Naturschönheit: Der Rursee, das Hohe Venn und der Nationalpark Eifel. In der Eifel lebt die junge Maklerin Carola Braun. Sie hat eine Schwäche für halb verfallene oder heruntergekommene Bauernhäuser, die sie zu neuem Leben erweckt. Ralf Kramp ist Krimi-Autor und sorgt in Gemünd für einen blutüberströmten Abend. Auch nichts für schwacher Nerven: das Hahneköppen in Höfen.