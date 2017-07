Janne Flecker kehrt in ihre Heimatstadt Cuxhaven zurück, weil ihr Bruder Erik ermordet im Watt aufgefunden wurde. Dort bröckelt Jannes Bild von ihrer Familie, bekannte Werftbesitzer. Zunächst gerät Jannes Schwägerin Hella, Eriks Ehefrau, unter Mordverdacht. Auch Jannes zweiter Bruder Meinhardt ist nicht gut auf Hella zu sprechen; er hatte vor Erik eine Beziehung mit ihr. Doch was wissen Jannes Eltern? Und warum hatte sich Erik mit seinem Studienfreund Matte zerstritten? Dann äußert Paul die Vermutung, der Mordanschlag habe ihm gegolten und nicht Erik. Welche Rolle spielt Birger, der Chefkonstrukteur der Werft? Der Kreis der Verdächtigen wird immer größer. Mit Meinhardts Hilfe beginnt Janne nachzuhaken und gerät dabei in große Gefahr.