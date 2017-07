In St. Pölten lockt architektonisch nicht nur das Institut der Englischen Fräulein oder das hinreißende Jugendstilhaus Olbrichts - die St. Pöltner zieht's in die "Seedose". Ihr Gründer Erwin Nolz hat den Erholungswert der ehemaligen Schotterteiche am Rande der Stadt erkannt und zugänglich gemacht. Aber St. Pölten hat noch mehr zu bieten: Felix Teiretzbachers Rösterei "Felix" etwa, die verlässlich für betörenden Kaffeeduft sorgt. Der Beruf eines Stadtmuseumsdirektors setzt Zuneigung zu St. Pölten voraus. Thomas Pulle hat seine Zuständigkeiten selbst erweitert und ist vom Bewahrer zum Entdecker geworden. Den amerikanischen Maler Don Ferguson hat St. Pölten vor 20 Jahren veranlasst, hier nach neuen unbegrenzten Möglichkeiten zu suchen und sie auch zu finden. Daniela Wandl als neue künstlerische Leiterin der "Bühne im Hof" bereichert die Stadtbewohner mit magischen Momenten. Für genussvolle Pausen sorgen Johanna Ruthner und Mareike Aram. Wer Zeit hat, setzt sich im "Supperiör" mit anderen Gästen an den großen Tisch und genießt. Wer keine Zeit hat, lässt sich die Köstlichkeiten vom Fahrradboten bringen, und wer sich im großen Stil verwöhnen lassen will, begibt sich zu Andreas Hetteger in die Gaststätte "Fiegl". Redaktionshinweis: Die weiteren Folgen der neunteiligen Reihe "Aufgetischt" zeigt 3sat an den kommenden Donnerstagen um 11.45 Uhr.