Der 14-jährige Hugo lebt mit seinen Eltern und seiner kleinen Schwester in einem ruhigen Vorort von Lille in Nordfrankreich. Als seine Eltern Guillaume und Isabelle, beide Lehrer, ihm eröffnen, dass ihre Versetzung ins Übersee-Departement bewilligt wurde, ist Hugo alles andere als begeistert: Er will sein bisheriges Zuhause, wo er mit zwei Freunden eine Band hat, auf keinen Fall verlassen, um auf eine Insel mitten im Indischen Ozean zu ziehen. Doch die Eltern, die sich brennend für andere Kulturen interessieren, können das Abenteuer kaum abwarten und lassen nicht mit sich reden. Doch schon die Ankunft auf Mayotte gestaltet sich schwierig: Die Abholung am Flughafen funktioniert nicht, und da ihr Haus noch nicht fertig ist, müssen sie provisorisch in einem Hotel gegenüber einer Barackensiedlung unterkommen. Aline und Jean-Marc, ein schon eingelebtes Lehrerpaar aus Frankreich, helfen Hugos Familie, sich auf der Insel zurechtzufinden. Doch Guillaume und Isabelle, die von Strand und Palmen geträumt hatten, sind ebenso wie ihre Kinder von der Armut auf Mayotte schockiert. In seiner Klasse lernt Hugo die zwei Jahre ältere Zaïnaba kennen. Er verliebt sich in sie und die beiden beginnen eine Beziehung, die sie vor den anderen jedoch geheim halten. Durch Zaïnaba ändert sich Hugos Einstellung langsam und er findet Gefallen an seinem neuen Leben. Doch dann wird Zaïnaba schwanger von Hugo und Guillaume und Isabelle schicken ihren Sohn wütend zurück nach Frankreich. Dabei ist Hugo sein Heimatland fremd geworden ... Basierend auf einem Roman von Mikaël Ollivier stellt Christian Faures "Paradies und zurück" das von Armut geprägte Leben auf der Komoren-Insel Mayotte einer übersättigten europäischen Konsumgesellschaft gegenüber.