Merle ist verzweifelt, sie kommt nicht mehr an Gunter heran. Der hält sich in seinem Unglück lieber an Patrick, der weiter seine Intrigen gegen ihn spinnt - und an den Alkohol. Als Gunter sich zu Merles Erleichterung endlich auf ein klärendes Gespräch einlässt, macht er ihr einen schwerwiegenden Vorwurf. Peer tut es leid, Sigrid mit seiner Ablehnung vor den Kopf zu stoßen, aber für Sigrid bricht eine Welt zusammen. Helen bedauert aufrichtig, dass Sigrid mit Peer ihr Glück nicht findet - aller verbotenen Gefühle für ihn zum Trotz. Sie genießt nach Arnes Liebeserklärung die neue Nähe zu ihm und begleitet amüsiert seine Bemühungen, die perfekte Location zur Lesung der Neuauflage seines Bestsellers zu finden. Beim Mittagessen mit Hannes und Frau Kathmann kommt Swantje auf die Idee, ein Senioren-Kochen ins Leben zu rufen und geht voller Elan ans Werk. Das Geschäft mit dem Kaffee läuft für Peer und Hannes gut - bis die Rösttrommel erneut den Geist aufgibt. Was die beiden nicht ahnen: Die Konkurrenz sabotiert ihre Arbeit.