Schönhorst in Brandenburg: An einem Sommerabend spielt der Kreislauf des braven Dorfpolizisten Krause plötzlich verrückt. Seine Hausärztin verordnet ihm umgehend eine Kur an der Ostsee. Ohne seine Schwestern Elsa und Meta geht das aber nicht. Deshalb machen sie sich gemeinsam mit dem guten, alten Campinganhänger auf die Reise. Bald stellt Krause fest, dass eine Kur durchaus ihre Tücken hat.