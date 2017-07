Esel, Hund, Katze und Hahn wollen, nachdem Bäuerin Martha beschlossen hat, die alternden Tiere des Hofes zu Wurst und Suppe verarbeiten zu lassen, fortan ihr Glück als Stadtmusikanten in Bremen suchen - und flüchten mit Lissi, Marthas Stieftochter, die zwangsverheiratet werden soll, in die Freiheit. Im Wakld treffen sie eine Räuberbande, die sie in die Fluchtschlagen. Deren Gold macht sie reich.