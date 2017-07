Eine verzweifelte junge Frau kommt auf das PK 21 und behauptet, sie sei in ihrem Hotelzimmer vergewaltigt worden. Routiniert lassen die Polizisten ein Phantombild anfertigen. Das ähnelt ausgerechnet Melanies Vater, der sich gerade in Hamburg aufhält. Nicht nur Melanie, auch die Kollegen halten seine Ähnlichkeit mit dem Täter für reinen Zufall. Als es aber zur Gegenüberstellung mit dem Opfer kommt, identifiziert die Frau ihn eindeutig. Für Mattes, Claudia, Tarik und auch Haller eine unangenehme Situation, denn so gern sie Melanie helfen würden - die Fakten sprechen leider gegen ihren Vater. Haller bleibt nichts anderes übrig, als sie von dem Fall abzuziehen und ihren Vater vorläufig festzunehmen. Doch Melanie ermittelt entgegen der Anweisung Hallers weiter. Denn sie ist davon überzeugt, dass jemand ihrem Vater schaden möchte und nicht einmal davor zurückschreckt, ihm eine Vergewaltigung anzuhängen.