Gero und Christine Herbst wurden überfallen und müssen in der Notaufnahme versorgt werden. Die Situation spitzt sich zu, als Gero wegen der Schwere seiner Verletzungen umgehend in den OP muss. Erst am nächsten Morgen erfährt Dr. Theresa Koshka von dem Fall. Die Assistenzärztin wird bald involviert, denn Christines Arme weisen Hämatome auf, die nicht von dem nächtlichen Überfall stammen können.