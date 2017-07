Dahoam is Dahoam Heute | Bayern | 19:30 - 20:00 Uhr | Heimatserie Infos

Inhalt Der Martlskirchner Pfarrer fällt aus, und Pfarrer Brandl bietet an, ihn zu vertreten. Es ist fraglich, ob er die Lansinger und die Martlskirchner Messe so abhalten kann, dass alle zufrieden sind. Untertitel: Predigt oder Spiele Laufzeit: 30 Minuten Genre: Heimatserie, D 2017 Regie: Thomas Pauli Folge: 1941 Schauspieler: Annalena Brunner Heidrun Gärtner Rosi Brunner Brigitte Walbrun Theresa Brunner Ursula Erber Gregor Brunner Holger Matthias Wilhelm Florian Brunner Tommy Schwimmer Veronika Brunner Senta Auth