Orange Is The New Black Heute | ZDF neo | 23:50 - 00:45 Uhr | Dramaserie

Piper hat sich an den Alltag im Frauengefängnis gewöhnt, und weiß sich zu behaupten. Allerdings gerät sie dabei nicht nur mit den Insassinnen aneinander, sondern auch mit ihrem Verlobten. Ein Unwetter führt zu der Zusammenlegung aller Gefangenen in einen Raum. Die Situation eskaliert zwischen Vee und Red. Piper bricht in das Büro der Gefängnisleitung ein und wird dabei erwischt. Die Folgen der Serie "Orange is the New Black" sind nach der jeweiligen Ausstrahlung in ZDFneo über die funk App von ARD und ZDF online verfügbar. Original-Titel: Orange Is the New Black Untertitel: Die Wechseljahre Laufzeit: 55 Minuten Genre: Dramaserie, USA 2014 Regie: Phil Abraham Folge: 12 FSK: 12 Schauspieler: Piper Chapman Taylor Schilling Larry Bloom Jason Biggs Tasha "Taystee" Jefferson Danielle Brooks Galina "Red" Reznikov Kate Mulgrew Sam Healy Michael Harney Suzanne "Crazy Eyes" Warren Uzo Aduba