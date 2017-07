Der Pleitegeier kreist über dem schmucken Einfamilienhaus der Lehmanns in Bad Nauheim. Jochen Lehmanns Druckerei hat keine Aufträge mehr und die Familie gerät aus den Fugen. Geld muss her. Bei Walterstein & Co. stehen die Druckmaschinen schon lange still, die Rechnungen stapeln sich, die Hypothek drückt. Schließlich flüchtet sich Jochen für eine Nacht in seine Druckerei und beginnt sein eigenes Geld zu drucken. Während Jochen seine kriminelle Energie entdeckt und heimlich falsche Fünfziger druckt, hat seine Familie ihre eigenen Probleme: Sohn Vincent ist schwer in der Pubertät und kaum ansprechbar, Tochter Laura ist verknallt in Schulschwarm Tobi und Nesthäkchen Nadine ist bei weitem nicht der süße Sonnenschein, für den sie alle halten. Zu allem Überfluss geht Jochens Ehefrau Julia regelmäßig in der Mittagspause mit Barbesitzer Rolf "The Wolf" fremd. Doch Jochen bekommt davon nichts mit, er fährt in die Metropole Frankfurt und unterzieht seine hausgemachten Scheine einem Realitätstest. Mit ungeahnten Folgen.