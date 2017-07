Parkourläuferin Jenny stürzt bei einem Sprung, der fotografiert und vermarktet werden sollte, in den Tod. Doch es war kein tragischer Unfall: Das Geländer des Abbruchhauses wurde manipuliert. Die Polizei nimmt Nick Barnikol, den heimlichen Liebhaber von Jenny und Gründer der Frankfurter Parkour-Gruppe "Street Apes" fest. Die Indizien sprechen dafür, dass Jenny den verheirateten Mann mit der Affäre erpresst haben könnte. Nicks Ehefrau glaubt an die Unschuld ihres Mannes und bittet Lessing, die Verteidigung zu übernehmen. Die erdrückende Beweislast gegen seinen Mandanten sowie die Tatsache, dass Nick Lessing wichtige Informationen vorenthält, machen es für Lessing nicht leicht, eine juristische Strategie für dessen Unschuld zu entwickeln. Bei seinen Recherchen im Umfeld der "Street Apes" trifft Matula währenddessen auf Ungereimtheiten. Gert Mildner, der ehemalige Hausmeister des Abbruchhauses, hatte schon seit längerem versucht, die Parkourläufer von dem Gelände zu vertreiben. Ist er etwa für den Mord verantwortlich? Sein detektivischer Spürsinn führt Matula aber auch zu Frida Heller, einer Traceurin, die sich gegen Jenny stellte, weil sie die Vermarktung als Verrat an den Idealen des Parkoursports sah. Ging sie etwa so weit, dass sie ihre Kontrahentin manipulieren wollte? Auch Nicks jüngerer Bruder Philipp ist in das Geschäft verwickelt und scheint mehr zu wissen, als er zugibt. Als Matula schließlich herausfindet, dass Jenny schwanger war und Nicks Ehefrau bereits vor dem Mord von der Affäre ihres Mannes wusste, nimmt der Fall eine entscheidende Wendung.