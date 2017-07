Das Kartell Heute | Kabel eins | 20:15 - 23:05 Uhr | Thriller HumorActionSpannungGefühlEffekte Infos

Youtube

Mehr Termine Inhalt CIA-Agent Jack Ryan bekommt einen brisanten Auftrag: Ein Amerikaner wurde mitsamt Familie getötet, da er anscheinend in Drogengeschäfte mit kolumbianischen Dealern verwickelt war. Doch der Tote war auch mit dem US-Präsidenten befreundet, weshalb der Geheimdienst eingeschaltet wird. Was Jack nicht weiß: Hinter seinem Rücken gehen Politiker eigenmächtig gegen die Kolumbianer vor. Es wird gefährlich für den Agenten. Original-Titel: Clear and Present Danger Laufzeit: 170 Minuten Genre: Thriller, USA 1994 Regie: Phillip Noyce FSK: 12 Schauspieler: Jack Ryan Harrison Ford Mr. Clark Willem Dafoe Cathy Ryan Anne Archer Admiral James Greer James Earl Jones Felix Cortez Joaquim de Almeida Robert Ritter Henry Czerny Weitere Empfehlungen Amazon.de Widgets