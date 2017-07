Criminal Minds: Beyond Borders Heute | SAT.1 | 20:15 - 21:15 Uhr | Krimiserie Infos

Mehr Termine Inhalt Wenn US-Bürger im Ausland unverschuldet in schwere Verbrechen verwickelt worden sind, kommt das Expertenteam um Chefermittler Jack Garrett ins Spiel. Die erfahrenen Fallanalytiker machen sich vor Ort ein Bild von der Lage und gehen oftmals ein großes Risiko ein, um den betroffenen Landsleuten zur Seite zu stehen: Diesmal gilt es, in Südamerika den vermeintlichen Selbstmord eines Mannes aufzuklären. Untertitel: Teufelsatem Laufzeit: 60 Minuten Genre: Krimiserie, USA 2017 Regie: Oz Scott Folge: 3 FSK: 12 Schauspieler: Jack Garrett Gary Sinise Clara Seger Alana De La Garza Matt Simmons Daniel Henney Russ Montgomery Tyler James Williams Mae Jarvis Annie Funke Detective Benavides Hector Luis Bustamante