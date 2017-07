Für die einen die Lösung aller (Energie-)Probleme schlechthin - für die anderen Dämonen der Menschheit an sich - Kernkraftwerke. Seit über 50 Jahren gewinnen die Deutschen einen Teil ihres Stroms aus der geregelten Kernspaltung; effizient in der Energieausbeute und nach wie vor gefährlich im Umgang mit dem radioaktiven Uran, dem Stoff, aus dem die Wärme kommt. Die Sendung erläutert die grundlegenden Mechanismen der Kernspaltung, der Funktion eines Druckwasserreaktors, erinnert an die Kernschmelze von Three Mile Island (USA, 1979) und gibt einen Ausblick auf die Sicherheitseinrichtungen des neuesten Reaktors in Europa: des EPR in Finnland.