Mehr Termine Inhalt Lois legt sich mit einem bestechlichen Gesetzeshüter an und bekommt prompt die Quittung für ihr eigentlich korrektes Verhalten. Als daraufhin eine wahrhaftige Ordnungswidrigkeit von Lois zweifelsfrei bewiesen werden kann, hat Malcolms Familie einen Sündenbock gefunden. Original-Titel: Malcolm in the Middle Untertitel: Der Strafzettel Laufzeit: 20 Minuten Genre: Comedyserie, USA 2001 Regie: Jeffrey Melman Folge: 16 Schauspieler: Malcolm Frankie Muniz Lois Jane Kaczmarek Hal Bryan Cranston Francis Christopher Kennedy Masterson Reese Justin Berfield Dewey Erik Per Sullivan