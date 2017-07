In Frankfurt wird Heidi bereits sehnsüchtig von Clara erwartet. Seit ihre Mutter gestorben ist, kann sie die Beine nicht mehr bewegen und verbringt ein recht trostloses Leben im Rollstuhl. Da Claras Vater, Herr Sesemann, oft auf Reisen ist, übernimmt das strenge aber fürsorgliche Fräulein Rottenmeier die Erziehung seiner Tochter. Diese hält Heidi als ungeeignet um Clara Gesellschaft zu leisten. Ein so kleines ungebildetes Mädchen aus dem Dörfli, passt nicht zu einer so sensiblen und kultivierten jungen Dame. Doch Fräulein Rottenmeier hat ihre Rechnung ohne die beiden Mädchen gemacht.