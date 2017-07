Tante Dete kehrt nach Dörfli zurück, um sich von nun an wieder um Heidi zu kümmern. Herr Sesemann, Detes wohlhabender Arbeitgeber, hat zugestimmt, sie in seinem Frankfurter Anwesen als Spielgefährtin für seine kranke Tochter Klara aufzunehmen. Ihr Großvater wirft Dete vor, egoistisch zu handeln und dabei nicht an Heidis Wünsche zu denken. Nichts liegt ihr in diesem Moment ferner, als ihre geliebten Berge und den Großvater zu verlassen. Dete wiederrum behauptet, dass der Alm-Öhi in Heidi nur einen Ersatz für seinen verstorbenen Sohn Tobias sieht. Muss Heidi die Berge verlassen?