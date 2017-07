Durch den Mord an dem alten Erik Engel ist dem verbrecherischen Colonel Brinkley (Herbert Lom) ein uralter Plan in die Hände gefallen, der ihn zum legendären "Schatz im Silbersee" führen soll. Doch zuvor muss Brinkley erst die fehlende zweite Hälfte der Schatzkarte bekommen - und die befindet sich im Besitz des Farmers Patterson (Sima Janicijevic als Jan Sid) und dessen Tochter Ellen (Karin Dor), die auf einer Farm leben, auf der auch Engels Sohn Fred (Götz George) als Cowboy arbeitet. Zwar gelingt es Brinkley und seiner Bande, Patterson und Ellen in ihre Gewalt zu bringen. Aber Old Shatterhand (Lex Barker) kann die beiden in einer waghalsigen Aktion befreien und sicher zur Farm zurück bringen. Natürlich gibt Brinkley nicht auf: Seine Männer stürmen die Farm und können erst in letzter Minute in die Flucht geschlagen werden - Dank der tatkräftigen Hilfe von Winnetou (Pierre Brice) und dem Indianerstamm der Osagas. Nun sind Patterson, Ellen und Fred entschlossen, den Schatz im Silbersee selbst zu heben - und natürlich den Mörder des alten Engel zur Rechenschaft zu ziehen. Winnetou und Old Shatterhand schließen sich dem Trio gemeinsam mit Sam Hawkins (Ralf Wolter) und Gunstick Uncle (Mirko Boman) an. Derweil gelingt es dem Colonel, durch einen ebenso brutalen wie hinterhältigen Trick, den Stamm der Utah-Indianer gegen seine Verfolger aufzuhetzen. Während der kleine Trupp sich mit den Indianern ein dramatisches Gefecht liefert, fällt Ellen abermals dem Colonel in die Hände. Daraufhin begibt sich auch Fred, der in Ellen verliebt ist, in die Gewalt der Verbrecher - aber erst, nachdem er den Lageplan verbrannt hat. Denn im Tausch gegen Ellens Leben will er den Colonel zu dem Schatz führen. Winnetou und Old Shatterhand ahnen jedoch, dass Brinkley die zwei nicht am Leben lässt, wenn er erst im Besitz des Schatzes ist. Von kriegerischen Indianern gejagt, nehmen sie die Verfolgung der Geiselnehmer auf ...