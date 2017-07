Sartre schlich durch ihre Gänge, Foucault stöberte in ihrer Bibliothek, Lacan hielt in ihren Lehrsälen flammende Seminare über die Psychoanalyse. Die Pariser ENS gilt als die Kaderschmiede für Frankreichs Eliten. Die Dokumentation schaut hinter die imposante Fassade der französischen Elite-Hochschule, in der noch heute ein revolutionärer Geist weht.