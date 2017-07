Der junge und noch unreife Schauspieler Henri schafft es überraschend, für eine Literaturverfilmung unter Regie des berühmten und betagten Cédric Rovère besetzt zu werden. Er sieht etwas in dem jungen Mann, und eine Kette von Zufällen führt dazu, dass Henri am Ende eine tragende Rolle in dem Film übernimmt und über sich hinauswächst. Nebenbei verliebt sich Henri noch in seine Kollegin Gloria.