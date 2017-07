Sigrid spürt, dass Peer sich zurückzieht. Dennoch verbringen die beiden eine intensive Zeit in der Rösterei miteinander. Sigrid glaubt an eine gemeinsame Zukunft, doch als Peer merkt, dass Sigrid zunehmend für ihn schwärmt, sorgt er für Klarheit: Er kann ihre Gefühle nicht erwidern. Arne und Helen geraten immer wieder aneinander, obwohl beide eigentlich keinen Streit wollen. Bei einer Präsentation seiner Funde im Museum merken sie jedoch wieder, was sie früher aneinander so fasziniert hat. Arnes Rede wird zum Schluss zu einer Liebeserklärung an Helen. Carla will auf keinen Fall, dass Torben merkt, dass sie den Ehering verloren hat. Bis sie begreift, dass Torben den Ring längst gefunden und sie keine Vorwürfe zu befürchten hat. Man soll eben nicht von sich auf andere schließen. Merle erkennt, dass sie richtig liegt mit ihrem Verdacht, Patrick wolle über Gunters Alkoholtiraden an das "Drei Könige" kommen. Doch das Vertrauensverhältnis zwischen ihr und Gunter ist wegen Justus so zerrüttet, dass Gunter ihr nicht glaubt.