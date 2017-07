Frank spielt erneut mit dem Gedanken an Selbstmord; doch Sascha braucht ihn. Carmen und Thomas suchen nach einem geeigneten Haus. Und Frank tritt seinem konkurrierenden Bruder gegenüber. Es geht dabei nicht um die Firma, die ist Frank egal. Es geht um das Prinzip und um den Sportwagen der Mutter. Frank gewinnt. Am liebsten würde er jetzt mit Carmen in den Urlaub fahren. Aber um Carmen wird er kämpfen müssen. Zunächst fährt er Sascha zum Flughafen.