Die junge Lisa Johnson stellt verwundert fest, dass sie und ihre komplette Familie tot sind, sie wurden ermordet. Ihr Clan erlebt in einer Art Zeitschleife immer denselben Tag aufs Neue, nur sie erkennt die Realität. Lisa nimmt Kontakt mit Wesen aus einer anderen Zeit auf, um herauszufinden, was genau passiert ist. Sie gerät an einen Serienkiller, der im Jenseits und Diesseits unterwegs ist.