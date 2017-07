Dr. House läutet die letzte Runde bei seiner Kandidatenkür ein. Wer die vielfältigen Symptome seines Patienten Jimmy Quidd richtig einordnen und behandeln kann, darf Mitglied in seinem neuen Team werden. Quidd hat in seinem langen Leben als Rockmusiker jedoch so viele Drogen konsumiert, dass seine Diagnosewerte alle Grenzen sprengen.