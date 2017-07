Murrend zieht Petter (Magnus Solhaug) samt Familie im Sommer auf ein Gehöft in Norwegens Einöde. Nicht einmal sein Handy hat Empfang! Dann trifft er die Asylantin Nila (Sunaina Jassal) aus Indien und freundet sich mit ihr an. Als sie einen Hund retten, kommen sie einer Autoknackerbande in die Quere. Mehrfach preisgekrönter Familienfilm mit viel Herz über Vorurteile und Solidarität.