Wie kann in einer schweren Krise ein Neuanfang gelingen? Die Saison 2014/2014 verlief für den Handballbundesligist "Frisch auf! Göppingen" enttäuschend: Nur knapp entging die Mannschaft dem Abstieg. Der Misserfolg hatte Konsequenzen: Der langjährige Trainer wurde entlassen; mit dem neuen Trainer, dem ehemaligen Welthandballer Magnus Andersson, soll die Talfahrt endgültig beendet werden. Die Zeit, um das Ruder wieder rumzureißen, ist knapp: Genau sieben Wochen Vorbereitungszeit hat die Mannschaft bis zum Auftakt der neuen Spielzeit. In dieser Zeit müssen die Grundlagen für den erhofften Erfolg gelegt werden. Das Team muss wieder zueinander finden, neue Spieler müssen integriert werden. Der neue Trainer bemüht sich, seine Philosophie auf die Mannschaft zu übertragen. Gelingt es der Handballmannschaft, das hochgesteckte Ziel zu erreichen? Fest steht: Alle Spieler müssen sich gemeinsam für den Erfolg einsetzen. Ohne starken Mannschaftsgeist ist der Abstieg nicht zu verhindern. Der Dokumentarfilm "Frisch auf! Ein Neues" von Amon Barth begleitet die Mannschaft während der wichtigen Vorbereitungsphase auf die neue Spielzeit. Er nimmt die Zuschauer mit in die Trainingshalle und in die Umkleidekabine, aber auch zu Besprechungen und in die Zimmer der Spieler. Der Film zeigt auch, was die Spieler antreibt, welche Ängste sie haben und wie sie mit dem dauerhaften Druck umgehen. Ein Film über Handball, Erfolgsdruck, Integration, Konkurrenz und Freundschaft.