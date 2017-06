Navy CIS: New Orleans Heute | Kabel eins | 20:15 - 21:10 Uhr | Krimiserie Infos

Nachdem ein Arzt und seine besser Hälfte in den heimischen vier Wänden kaltblütig ermordet wurden, gehen die zuständigen Ermittler zunächst von einem Raubüberfall aus. Doch Pride erkennt recht schnell, dass mehr hinter der Sache steckt, bis ihn ein schrecklicher Verdacht beschleicht: Alle Anzeichen deuten darauf hin, dass sein Rivale Paul Jenks wieder auf der Bildfläche erschienen ist und einen mörderischen Plan verfolgt... Original-Titel: More Now Untertitel: Das Syndikat Laufzeit: 55 Minuten Genre: Krimiserie, USA 2014 Regie: Bethany Rooney Folge: 17 FSK: 12 Schauspieler: Dwayne Pride Scott Bakula Patton Plame Daryl Mitchell Sonja Percy Shalita Grant Frank Broussard Chad Addison Dr. Loretta Wade CCH Pounder Sebastian Lund Rob Kerkovich