SOKO Köln Heute | ZDF | 18:00 - 19:00 Uhr | Krimiserie Infos

Der Rechtsanwalt Sven Marquardt wird in einem Parkhaus erschlagen aufgefunden. Zunächst gerät seine Frau Pernilla in den Verdacht der SOKO-Beamten. Musste er sterben, weil er sie betrogen hat? Oder steckt sein bester Freund Dario Kovac dahinter? Spuren im Auto des Toten deuten auf die Täterschaft des Orthopäden hin. Ebenso ein Anruf Marquards bei ihm, kurz vor seinem Tod. Untertitel: Nach so vielen Jahren Laufzeit: 60 Minuten Genre: Krimiserie, D 2016 Regie: Andi Wecker Folge: 17 Schauspieler: Nina Jacobs Christina Plate Matti Wagner Pierre Besson Jonas Fischer Lukas Piloty Vanessa Haas Kerstin Landsmann Dr. Philip Kraft Thomas Clemens Pernilla Marquardt Lisa Werlinder