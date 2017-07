In den Jahren 2014 und '15 wurde Kariem Hussein in der Schweiz zum Leichtathleten des Jahres gewählt. Dass der 400m-Hürdenläufer ausgerechnet im Olympia-Jahr nicht ins Rollen kam, lag an einer hartnäckigen Verletzung, die sich der angehende Arzt bei seinem Sieg in Luzern zuzog. Bei der EM reichte es für den Europameister von '14 zwar noch zu Bronze, in Rio schied er aber im Vorlauf aus. Die Fußprobleme sind mittlerweile auskuriert. Bei einem Meeting Anfang Juni in Rehlingen unterbot Hussein die WM-Norm.